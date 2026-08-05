MCD टोल टैक्स में 600 करोड़ का घोटाला? AAP का बड़ा आरोप, ब्लैकलिस्ट कंपनी को मिला ठेका

आप विधायक आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तें इस तरह तैयार की गईं कि लाभ एक खास कंपनी को ही मिले। उनके मुताबिक 5500 करोड़ की बोली को तकनीकी आधार पर हटाकर 4820 करोड़ की बोली लगाने वाली सहकार ग्लोबल लिमिटेड को ठेका सौंपा गया, जिससे निगम को सीधे 680 करोड़ का नुकसान हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि यह कंपनी लंबे समय से MCD के लिए टोल का काम देख रही है, और NHAI द्वारा हाल में डिबार किए जाने के बावजूद उसे नया ठेका मिल गया, जबकि इस बारे में पहले भी निगम को आगाह किया गया था।