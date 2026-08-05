बच गई मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी; बिहार विधान परिषद के लिए हुए मनोनीत, राज्यपाल ने दी मंजूरी

संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत, कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य बने अधिकतम छह महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। उनके लिए उस छह महीने की अवधि के भीतर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता हासिल करना अनिवार्य है। नई NDA सरकार के गठन के बाद दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली थी। छह महीने की समय सीमा समाप्त होने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा था कि कोई व्यक्ति, जो निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, इतने लंबे समय तक मंत्री पद पर कैसे बना रह सकता है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई की थी।