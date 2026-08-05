प्रशांत किशोर को जदयू की नसीहत- जीत का अहंकार शुभ नहीं, बांकीपुर की समस्याओं पर ध्यान दें

झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर JDU के प्रवक्ता राजीव रंजन ने विपक्ष के नेताओं से सवाल किया कि जब भी परीक्षा प्रणाली में कोई कमी या कुप्रबंधन सामने आता है, तो वे सिर्फ NDA-शासित राज्यों को ही निशाना क्यों बनाते हैं। जब पंजाब या झारखंड जैसे राज्यों में ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, तो पूरा विपक्ष चुप क्यों रहता है? उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को छात्रों के भविष्य या परीक्षा प्रणाली में सुधार की कोई वास्तविक चिंता नहीं है। इसके बजाय उनका पूरा ध्यान NDA-शासित राज्यों को लेकर राजनीति करने पर है।