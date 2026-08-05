बांकीपुर उपचुनाव में करारी हार के बाद RJD में बढ़ी कलह , भाई वीरेंद्र बोले- खामोश रहिए, नहीं तो पोल खोल दूंगा

दरअसल, यह विवाद बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की हार के बाद भाई वीरेंद्र के एक बयान से शुरू हुआ। उन्होंने कहा था कि जो लोग "चमचे" हैं, उन्हें तेजस्वी यादव के आसपास से हटाया जाना चाहिए। इस बयान पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि भाई वीरेंद्र पहले यह बताएं कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि नेता (तेजस्वी यादव) अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और भाई वीरेंद्र को जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे निभानी चाहिए। इसके बाद जब भाई वीरेंद्र से शक्ति यादव के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो वे नाराज हो गए और बिना नाम लिए उन पर तीखा हमला बोल दिया।