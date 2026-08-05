प्रशांत किशोर ने मनोज तिवारी को सुनाया तो बचाव में आई BJP, कहा- क्या भरत तिवारी के परिवार से मिलना अपराध है?

रामकृपाल यादव ने कहा- मैंने उनके बयान खुद देखे हैं। जरूरत पड़े तो वीडियो भी भेज सकता हूं। जनता को धोखा देने की कोशिश अभी से शुरू हो गई है। जो वादे किए थे, उसका जवाब देना ही पड़ेगा। रामकृपाल ने प्रशांत किशोर को अच्छा इंसान और बुद्धिजीवी माना, लेकिन गलत बयान देने से परहेज करने की सलाह भी दी।