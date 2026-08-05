संसद में गतिरोध के बीच राहुल गांधी-किरेन रिजिजू की अहम बैठक, लोकसभा 2 बजे तक स्थगित

सदन में जारी गतिरोध को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर जानबूझकर कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के वरिष्ठ सांसद जगदंबिका पाल ने विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि विपक्ष जानबूझकर संसद को चलने नहीं दे रहा है। रांची में JPSC पेपर लीक को लेकर छात्र 13 दिनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री ने आज तक उनसे बात करने की जहमत नहीं उठाई। उस पर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष चुप्पी साधे बैठा है। वही दिल्ली में केंद्र सरकार और मंत्रियों ने छात्रों की मांगों को सुना है। विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, वह सिर्फ काम रोकने की राजनीति कर रहा है।