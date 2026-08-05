Abhishek Banerjee Eye Treatment: अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा याचिका खारिज, इलाज के लिए नहीं मिली मंजूरी

दूसरी ओर, अभिषेक बनर्जी की वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने तर्क रखा कि वर्ष 2016 में एक सड़क दुर्घटना के बाद से ही उनके मुवक्किल की एक आंख के नीचे गंभीर चोट आई थी, जिसका निरंतर इलाज जॉन हॉपकिन्स (Johns Hopkins) जैसे प्रतिष्ठित विदेशी संस्थान से चल रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि इलाज की निरंतरता (continuity of treatment) बेहद जरूरी है। हालांकि, जब कोर्ट ने एसएसकेएम अस्पताल के बोर्ड से जांच कराने की शर्त रखी, तो बनर्जी के वकील ने निर्देशानुसार अर्जी वापस लेने या खारिज करने की बात कही।