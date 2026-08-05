Article 370 हटने के सात साल पूरे, जानें कितना बदल गया कश्मीर

Kashmir After Article 370: 5 अगस्त 2019 एक तारीख, जिसने जम्मू-कश्मीर का राजनीतिक नक्शा बदल दिया। अनुच्छेद 370 हटने के सात साल बाद अब घाटी की तस्वीर भी पहले जैसी नहीं दिखती। कभी हर शुक्रवार बंद, प्रदर्शन और पत्थरबाजी की आशंका रहती थी। हवा में गंधक और पोटाश की गंध घुली रहती थी, सड़कों पर सन्नाटा पसरा होता था। आज वही घाटी सामान्य दिनचर्या जी रही है। वुलर झील का पानी पहले से अधिक साफ दिखता है और 90 के दशक का आतंकवाद, लंबे बंद और लगातार प्रतिबंध नई पीढ़ी के लिए सुनी-सुनाई कहानी बनते जा रहे हैं। जिस समय अनुच्छेद 370 हटा था, तब स्कूल जाने वाले बच्चे आज कॉलेजों में हैं और उनके सपनों की दिशा बदल चुकी है।