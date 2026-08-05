Parliament Monsoon Session: राहुल-प्रियंका गांधी से किरण रिजीजू से मुलाकात के बाद संसद में विपक्ष का प्रदर्शन, अमित शाह से जवाब की मांग उठाई

Rahul, Priyanka Meet Kiren Rijiju: 20 जुलाई को सीजेपी विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर दान में कथित अनियमितताओं जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने प्रेरणा स्थल से मकर द्वार तक पैदल मार्च निकालकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।