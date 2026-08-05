India First Bullet Train: देर की वजह से देश की पहली बुलेट ट्रेन को चलवाने में कितना बढ़ गया खर्च? सामने आया आंकड़ा

महाराष्ट्र के घनसोली-शिलफाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग का काम चल रहा है। इसमें से सिर्फ 4.8 किलोमीटर ही पूरा हुआ है। 24 प्रमुख नदियों पर बड़े पुल बनाने में भी काफी मेहनत लगी। मेशवा, विश्वामित्री, किम और खरेरा नदियों पर पुल तो बन चुके हैं। बाकियों पर बनाने का काम जारी है।