Bankipur Result: बांकीपुर में कैसे हार गई भाजपा? NDA में अब भी एक राय नहीं, 6 बड़े नेताओं ने बताई अलग-अलग वजह

एनडीए में हार का कारण कोई समन्वय की कमी बता रहा है तो कोई नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटाने का गुस्सा। कोई आरजेडी के समीकरण टूटने की बात कर रहा है तो कोई साफ कह रहा है कि एक उपचुनाव में हार को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए।