PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली 15 वर्षीय किशोरी के खिलाफ शिकायत वापस, वकील बोली- प्रधानमंत्री ने किया माफ

इस मामले की शिकायत करने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पूरी कार्रवाई NEET परीक्षा से जुड़े एक प्रदर्शन के बाद शुरू हुई थी। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में 29 जुलाई को नोएडा के एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन में जीरो FIR दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत में कुल आठ लड़कियों के नाम शामिल थे, जिनमें नोएडा की इस 15 वर्षीय किशोरी का नाम सबसे पहले था।