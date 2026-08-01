1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

PM मोदी से मांगी माफी, वायरल वीडियो में रुचिका सिंह बोली- बहक गई थी, मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है, माफ कर दो

Ruchika Singh Video: जंतर-मंतर पर PM मोदी को अपशब्द कहने वाली रुचिका सिंह का माफीनामा वायरल। हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, 'दोस्तों के उकसावे में आकर 15 साल की उम्र में कर दी बड़ी भूल, पूरा देश मुझे माफ करें।'
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Aug 01, 2026

ruchika singh confession video, pm modi instagram speech, zero fir noida express way

PM मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद माफी मांगती दिखी रुचिका सिंह | फोटो सोर्स- X @PrasantGopinat)

PM Modi: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत माता जी के खिलाफ बहुत ही अमर्यादित और भद्दी भाषा का इस्तेमाल करने वाली लड़की का अब एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चारों तरफ हो रही थू-थू और पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद, नोएडा की रहने वाली रुचिका सिंह अब हाथ जोड़कर पूरे देश से रो-रोकर माफी मांग रही हैं। दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में राजनीति से ऊपर उठकर बड़ा दिल दिखाते हुए बच्चों को माफ करने की बात कही है।

'दोस्त के साथ सीपी घूमने गई थी, वहां लोगों ने उकसाया'

वायरल वीडियो में रुचिका सिंह काफी परेशान और शर्मिंदा नजर आ रही हैं। उसने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर अपनी गलती मानते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के साथ कनॉट प्लेस (CP) घूमने गई थी। वहां पास में ही प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन में मौजूद लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे थे और प्रधानमंत्री को गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे। उसी समय वहां खड़े लोगों ने मुझसे भी कहा कि तुम भी कुछ बोलो। मैं उन लोगों की बातों में आ गई, उनसे प्रभावित हो गई और मैंने भी वो सब बोल दिया।

'नजरें नहीं उठा पा रही, यह मेरी पहली और आखिरी गलती'

रुचिका ने आगे कहा कि मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है। मुझे पता है कि मैंने जो किया है, वो माफी के बिल्कुल लायक नहीं है। मैंने बहुत ज्यादा गंदी चीजें बोली हैं। मैं कसम खाती हूं कि भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मैं पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूं। शर्म के मारे मैं किसी के सामने अपनी नजरें तक नहीं उठा पा रही हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी। लेकिन राजस्थान पत्रिका इस वायरल विडियो की पुष्टि नहीं करता है।

पीएम मोदी बोले- 'बच्चे हमारे हैं, इन्हें प्रताड़ित करना हल नहीं'

इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर कहा कि कुछ शरारती बच्चों ने उन्हें और उनकी स्वर्गीय माता जी को गालियां दीं। यह देखना एक 'कल्चरल शॉक' है कि हमारी बेटियां ऐसी भाषा बोल रही हैं।
लेकिन पीएम मोदी ने आगे कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं और यही बचपना है। उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा कि कभी-कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून भी निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी। पीएम मोदी ने साफ किया कि इन गुमराह बच्चों को अदालतों के चक्कर कटवाना या प्रताड़ित करना कोई समाधान नहीं है, इसलिए वे उन्हें माफ करते हैं।

नोएडा में दर्ज हुई जीरो FIR, जांच जारी

पीएम मोदी ने भले ही इस मामले में बच्चों को माफ कर दिया हो, लेकिन इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह चंदेल ने इस अभद्र टिप्पणी के खिलाफ जीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज कराई है। वकील स्मृति सिंह का कहना था कि सोशल मीडिया पर इस तरह की भाषा से आने वाली पीढ़ी पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

CJP के नए प्रदर्शन से पहले एक्शन, 12,220 सोशल मीडिया पोस्ट हटेंगी, चेतावनी के बाद पुलिस ने बैरिकेड्स किए मजबूत

ये भी पढ़ें
social media controversial posts, ifso unit delhi police, deepfake video investigation, artificial intelligence fake news

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Aug 2026 07:41 am

Published on:

01 Aug 2026 07:20 am

Hindi News / National News / PM मोदी से मांगी माफी, वायरल वीडियो में रुचिका सिंह बोली- बहक गई थी, मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है, माफ कर दो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJP प्रोटेस्ट के दौरान PM मोदी का अपमान, मेटा इंडिया हेड सहित कई यूजर्स पर FIR के बाद कंपनी का आया बड़ा बयान

PM Modi shares video
राष्ट्रीय

LPG Price: गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता

Commercial LPG Price
राष्ट्रीय

Gen-Z के लिए बदली दलों की सियासी पढ़ाई, 18-32 वर्ष की पीढ़ी बन सकती है चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा फोकस

CJP Protest
राष्ट्रीय

नाक के रास्ते सीधे मस्तिष्क तक पहुंचेगी मिर्गी के इलाज की दवा, चूहों के बाद मनुष्यों पर क्लीनिकल ट्रायल की तैयारी

Epilepsy medication
राष्ट्रीय

Raipur News: सीएससी डिजिटल क्रांति के वास्तविक सूत्रधार

Raipur News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.