PM मोदी से मांगी माफी, वायरल वीडियो में रुचिका सिंह बोली- बहक गई थी, मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है, माफ कर दो

इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर कहा कि कुछ शरारती बच्चों ने उन्हें और उनकी स्वर्गीय माता जी को गालियां दीं। यह देखना एक 'कल्चरल शॉक' है कि हमारी बेटियां ऐसी भाषा बोल रही हैं।

लेकिन पीएम मोदी ने आगे कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं और यही बचपना है। उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा कि कभी-कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून भी निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी। पीएम मोदी ने साफ किया कि इन गुमराह बच्चों को अदालतों के चक्कर कटवाना या प्रताड़ित करना कोई समाधान नहीं है, इसलिए वे उन्हें माफ करते हैं।