CJP Protest: कौन है रुचिका सिंह? जिसने सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का किया था इस्तेमाल

Who Is Ruchika Singh: नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। एक वीडियो रुचिका सिंह की भी वायरल हुई थी, जिसमें वह पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है। पुलिस ने इस मामले में जीरो एफआईआर भी दर्ज की है। यह मामला 23 जुलाई को आयोजित प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है।