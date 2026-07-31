Heavy Rain Red Alert: सूरत में भारी बारिश का रेड अलर्ट, सरकार की लोगों से अपील- अगले 24 घंटे घरों में रहें

उन्होंने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें लगातार काम कर रही हैं जबकि तलाटी लेवल के अधिकारी, प्रांत ऑफ‍िस और सभी जोनल ऑफ‍िस पिछली रात तक चालू रहे और पूरी रात काम करते रहेंगे। एमएलए और कॉर्पोरेटर समेत लोकल चुने हुए प्रतिनिधि भी अपने-अपने इलाकों के हालात पर नजर रख रहे हैं। पंशेरिया ने लोगों को सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी के खिलाफ भी आगाह किया और लोगों से अपील की कि वे सिर्फ कलेक्टर ऑफ‍िस की ओर से मीडिया के जरिए जारी किए गए ऑफ‍िशियल अपडेट पर ही भरोसा करें। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अफवाहों या किसी भी बिना इजाजत या गलत जानकारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्हें सिर्फ कलक्टर ऑफ‍िस की तरफ से हर घंटे जारी की जाने वाली ऑफ‍िशियल एडवाइजरी पर ही भरोसा करना चाहिए। सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्‍त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।