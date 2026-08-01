नाक के रास्ते सीधे मस्तिष्क तक पहुंचेगी मिर्गी के इलाज की दवा, चूहों के बाद मनुष्यों पर क्लीनिकल ट्रायल की तैयारी

मिर्गी मस्तिष्क से जुड़ा एक तंत्रिका संबंधी रोग है, जिसमें बार-बार दौरे पड़ते हैं। मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण बार-बार दौरे पड़ते हैं। ये दौरे कुछ सेकंड से मिनटों तक रह सकते हैं। लक्षणों में बेहोशी, शरीर का कांपना, मुंह से झाग आना, आंखें घूमना या अचानक खाली निगाहें शामिल हो सकती हैं। मिर्गी के कारण आनुवंशिक हो सकते हैं, या सिर की चोट, मस्तिष्क संक्रमण, ट्यूमर, स्ट्रोक अथवा जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी से हो सकते हैं। कभी-कभी कारण अज्ञात भी रहता है। गंभीर मामलों में सर्जरी या अन्य थेरेपी की जाती है। नियमित दवा, पर्याप्त नींद और तनाव नियंत्रण से जीवन सामान्य रह सकता है। सामान्य तौर पर मिर्गी के मरीज दवाओं से नियंत्रित रहते हैं, लेकिन कुछ मरीजों को लंबे समय तक दवा लेने की आवश्यकता होती है। ऐसे में कम दुष्प्रभाव वाले नए उपचार विकल्पों पर लगातार रिसर्च की जा रही है।