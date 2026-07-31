पीएम नरेंद्र मोदी ने शेयर किया नया वीडियो, कहा – ‘जंतर-मंतर पर दिवंगत माँ को शरारती बच्चों ने दी गाली, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं’

पीएम मोदी ने आगे कहा, "हालांकि मैं इस बात पर बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियाँ होती हैं और बचपन उन गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है; यही तो बचपन का स्वभाव है। इसलिए मैं समाज के गुस्से को पूरी तरह समझ सकता हूं। हमारी बेटियों को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते देखना एक सांस्कृतिक सदमे जैसा है। फिर भी अब समय आ गया है कि हम इन बच्चों को अपनाएं और उन्हें सही रास्ता दिखाएं। वो रास्ता भटक गए हैं और उन्हें सही राह दिखाना हमारा कर्तव्य है। उन्हें सज़ा देना, अदालती कार्यवाही में उलझाना और समाज में परेशान करना—इनमें से किसी से भी स्थिति नहीं बदलेगी।"