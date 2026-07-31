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पीएम नरेंद्र मोदी ने शेयर किया नया वीडियो, कहा – ‘जंतर-मंतर पर दिवंगत माँ को शरारती बच्चों ने दी गाली, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं’

पीएम नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने जंतर-मंत्र पर हुए विरोध प्रदर्शन और इस दौरान उनके और उनकी दिवंगत माँ के विषय में इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा के विषय में बात की।
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भारत

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Tanay Mishra

Jul 31, 2026

PM Narendra Modi shares new video

पीएम नरेंद्र मोदी ने शेयर किया नया वीडियो

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पीएम मोदी ने जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन और इस दौरान उनके उनके और उनकी दिवंगत माँ के विषय में इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा के विषय में बात की। इस वीडियो के लिए पीएम मोदी ने कैप्शन में लिखा, "गाली-गलौज से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। आइए, भटक गए लोगों को सही रास्ता दिखाएं। आइए, मिलकर काम करें। आइए, भारत के लिए काम करें।"

दिवंगत माँ को भी गई गाली

पीएम मोदी ने कहा, "आज मेरा मन आपसे बात करने का है। देश और दुनिया ने देखा है कि जंतर-मंतर पर क्या हुआ। कुछ शरारती बच्चों ने बहुत भद्दी और गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल किया, ऐसे शब्द जो किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से अपशब्द कहे गए, और मेरी दिवंगत माँ के बारे को भी गाली दी गई। यह सचमुच बहुत बुरा नज़ारा था।"

बचपन में गलतियाँ होती हैं

पीएम मोदी ने आगे कहा, "हालांकि मैं इस बात पर बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियाँ होती हैं और बचपन उन गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है; यही तो बचपन का स्वभाव है। इसलिए मैं समाज के गुस्से को पूरी तरह समझ सकता हूं। हमारी बेटियों को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते देखना एक सांस्कृतिक सदमे जैसा है। फिर भी अब समय आ गया है कि हम इन बच्चों को अपनाएं और उन्हें सही रास्ता दिखाएं। वो रास्ता भटक गए हैं और उन्हें सही राह दिखाना हमारा कर्तव्य है। उन्हें सज़ा देना, अदालती कार्यवाही में उलझाना और समाज में परेशान करना—इनमें से किसी से भी स्थिति नहीं बदलेगी।"

"माफ करना चाहता हूं"

पीएम मोदी ने आगे कहा, "मैं उन्हें माफ़ करना चाहता हूँ। समाज को भी इसे स्वीकार करना चाहिए। मेरे मन में बस एक ही भावना है। कभी-कभी हमारी जीभ दांतों के बीच आ जाती है और खून निकल आता है, फिर भी हम दांत नहीं तोड़ते; आखिर दांत और जीभ दोनों हमारे ही तो हैं। ये बच्चे भी हमारे ही हैं। उन्हें सही रास्ता दिखाना हमारा कर्तव्य है। जो भटक ​​गए हैं, उन्हें सही राह दिखाना मुश्किल है, लेकिन यह काम हमें करना ही होगा। तो आइए, मैं इन बच्चों से कहता हूं कि देश के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ें।"

"गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें"

पीएम मोदी ने आगे कहा, "आइए कुछ नया सीखें और अपनी गलतियों से भी सीखें। आइए अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें। देश आगे बढ़ रहा है और और भी तरक्की करने के लिए तैयार है, और मेरा सपना है कि आप भी आगे बढ़ें। मैं आपके लिए जीता हूँ; मैं खुद को आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए समर्पित करता हूँ। आइए, हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें।"

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PM नरेन्द्र मोदी

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PM Narendra Modi

Updated on:

01 Aug 2026 12:04 am

Published on:

31 Jul 2026 11:47 pm

Hindi News / National News / पीएम नरेंद्र मोदी ने शेयर किया नया वीडियो, कहा – ‘जंतर-मंतर पर दिवंगत माँ को शरारती बच्चों ने दी गाली, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं’

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