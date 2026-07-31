‘BJP ने मुझसे कभी ताहिर हुसैन जैसे आतंकवादी के लिए कैरेक्टर विटनेस बनने को नहीं कहा’, शहजाद पूनावाला का एक और बयान

प्रियंका के पुराने बयान का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए शहजाद ने लिखा- जब मेरी मां मेरी परवरिश कर रही थीं, तो उन्होंने कई दिनों तक घर के बर्तन खुद साफ किए और मुझे यह भी सिखाया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चाहे बर्तन धोना हो, घर की सफाई हो या फर्श पोंछना—हर काम ईश्वर की सेवा जैसा है। मैं उन लोगों का भी सम्मान करता हूं जो बर्तन साफ करते हैं।