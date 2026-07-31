31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

पप्पू यादव पर रामलला और संत समाज के अपमान का आरोप, जहांगीरपुरी थाने में शिकायत दर्ज

Pappu Yadav News: सांसद पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में शिकायत दी गई है। शिकायतकर्ता ने संसद परिसर में हुए एक सांकेतिक प्रदर्शन के दौरान भगवा रंग और धार्मिक प्रतीकों के कथित अपमान का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Shekhar

Jul 31, 2026

purnia mp pappu yadav

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (Photo- pappu yadav FB)

Complaint against Pappu Yadav: अयोध्या के राम मंदिर में हुई कथित चंदा चोरी को लेकर शुक्रवार को संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के बाद विवाद बढ़ गया है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव (राजेश रंजन) द्वारा संसद के मकर द्वार पर किए गए इस सांकेतिक विरोध प्रदर्शन को लेकर उत्तर-पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई है।

जहांगीरपुरी के रहने वाले सूर्य प्रकाश शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सांसद पप्पू यादव ने गेरुआ वस्त्र पहनकर साधु-संतों के समुदाय, सनातन धर्म और भगवान श्री राम लला का अपमान किया है। शिकायतकर्ता ने इस मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

भगवा पहनकर बने चोर, रामलला के चित्र का किया अपमान - शिकायतकर्ता के आरोप

जहांगीरपुरी के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को दी गई एक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संसद परिसर में हुए एक नुक्कड़ नाटक के दौरान सांसद पप्पू यादव ने साधु का वेश धारण कर भगवा कपड़े पहने और एक चोर का रोल किया। शिकायतकर्ता का दावा है कि नाटक के दौरान श्री राम मंदिर का प्रतीक एक दान पात्र इस्तेमाल किया गया था और पैरों के पास 'राम लल्ला विराजमान' की तस्वीर रखी गई थी।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने चमड़े के जूते और सैंडल पहने, दान पेटी में पैसे डाले और चोरी व झपटमारी के दृश्य दिखाए। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस पूरी घटना ने सनातन धर्म के करोड़ों अनुयायियों, भक्तों और साधु-संतों के समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है।

संसद परिसर में क्या हुआ था?

विपक्षी सांसदों ने अयोध्या राम मंदिर में हुए कथित चंदा चोरी मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने के लिए संसद परिसर के भीतर एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इस कार्यक्रम के तहत 'मकर द्वार' के बाहर एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया।

नाटक में, सांसद पप्पू यादव ने पुजारी का वेश धारण किया, जिसमें उन्होंने भगवा कुर्ता पहना था और हाथ में दान पेटी पकड़ी हुई थी। इसके बाद, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, SP सांसद डिंपल यादव और अवधेश प्रसाद व अन्य लोगों ने दान पेटी में पैसे डाले। जैसे-जैसे नाटक आगे बढ़ा, पप्पू यादव ने पेटी से पैसे चुराने, उन्हें अपनी जेब में रखने और भागने का अभिनय किया, जबकि अन्य सांसदों ने उन्हें 'चंदा चोर' कहते हुए पकड़ने का नाटक किया।

अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद, दिल्ली कोर्ट ने फांसी से किया इनकार

ये भी पढ़ें
ankit sharma murder case

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Jul 2026 09:37 pm

Published on:

31 Jul 2026 09:37 pm

Hindi News / National News / पप्पू यादव पर रामलला और संत समाज के अपमान का आरोप, जहांगीरपुरी थाने में शिकायत दर्ज

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला: छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत, यूपी का शख्स गंभीर रूप से घायल

Jammu and Kashmir Terror Attack, Kulgam Firing, Non-Local Workers, Amarnath Yatra Security, Kashmir Targeted Killing,
राष्ट्रीय

संसद में राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर हंगामे के बाद पटना पहुंचे पप्पू यादव, बोले- ‘हिंदू मेरा है, सनातन मेरा है’

पप्पू यादव, राम मंदिर चंदा विवाद, सनातन धर्म, आरएसएस, संसद परिसर प्रदर्शन, इंडिया गठबंधन, Pappu Yadav, Ram Mandir Donation Row,
राष्ट्रीय

‘BJP ने मुझसे कभी ताहिर हुसैन जैसे आतंकवादी के लिए कैरेक्टर विटनेस बनने को नहीं कहा’, शहजाद पूनावाला का एक और बयान

BJP Spokesperson Shehzad Poonawalla Resigns, Shehzad Poonawalla Resignation, Shehzad Poonawalla, शहजाद पूनावाला,Shehzad Poonawalla Education, Shehzad Poonawalla Qualification, Shehzad Poonawalla Family, Shehzad Poonawalla Resigns, BJP National Spokesperson, Shehzad Poonawalla Education, शहजाद पूनावाला कौन हैं, Shehzad Poonawalla Political Career
राष्ट्रीय

नीट पेपर लीक मामलों में तीन महीने के भीतर फैसला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पांच विशेष अदालतें बनाने के दिए निर्देश

NEET Paper Leak
कोलकाता

ताहिर हुसैन के समर्थन में खड़े रहे केजरीवाल और सिसोदिया-सीएम रेखा गुप्ता का आरोप

Delhi CM Rekha Gupta
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.