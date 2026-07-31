अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद, दिल्ली कोर्ट ने फांसी से किया इनकार

Bar & Bench की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने ताहिर हुसैन और उनके चार सह-आरोपियों को दोषी ठहराया और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिन धाराओं के तह सजा सुनाई गई उसमें धारा 302 (हत्या), धारा 365 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करने या छिपाने के इरादे से अपहरण या अगवा करना), धारा 147 और 148 (दंगा करना और घातक हथियारों से लैस होना), धारा 149 (गैर-कानूनी भीड़ के हिस्से के रूप में अपराध करना), धारा 153A (विभिन्न समूहों/समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा) शामिल है।