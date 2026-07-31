भारतीयों के लिए मालदीव ट्रिप होगा और आसान! लाइव हुआ ‘Favara-UPI’ कॉरिडोर, जल्द ही QR स्कैन से कर सकेंगे पेमेंट

Favara-UPI Cross-Border Payment Corridor: अपने खूबसूरत बीच और शानदार रिसॉर्ट्स के लिए मशहूर मालदीव जाने की योजना बना रहे भारतीय पर्यटकों और वहां रहने वाले प्रवासियों के लिए अच्छी खबर है। भारत और मालदीव के बीच 'Favara-UPI' क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी (MMA) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NIPL) की इंटरनेशनल ब्रांच के सहयोग से शुरू किया गया यह नया सिस्टम दोनों देशों के बीच डिजिटल ट्रांज़ैक्शन को आसान, सुरक्षित और तेज बनाएगा।