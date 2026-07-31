31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

दिल्ली के ओबरॉय होटल में काम के दौरान उमर अब्दुल्ला और पायल की हुई थी पहली मुलाकात, अब हुए अलग

Omar Abdullah Divorce: उमर अब्दुल्ला और पायल की लव स्टोरी की दिल्ली के ओबेरॉय होटल से शुरू हुई थी। दरअसल, राजनीति में आने से पहले उमर ओबेरॉय होटल ग्रुप में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते थे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jul 31, 2026

Supreme Court grants Omar Abdullah divorce

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला (बाएं) और पायल (Photo-X @MeghUpdates)

Omar Abdullah Payal Divorce: जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला का 32 साल पुराना वैवाहिक रिश्ता अब खत्म हो गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तलाक और सभी लंबित विवादों के निपटारे पर समझौता हो गया है।

दिल्ली के ओबरॉय होटल में हुई थी मुलाकात

उमर अब्दुल्ला और पायल की लव स्टोरी की दिल्ली के ओबेरॉय होटल से शुरू हुई थी। दरअसल, राजनीति में आने से पहले उमर ओबेरॉय होटल ग्रुप में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते थे। 

पायल भी उसी होटल में काम करती थीं। होटल में काम के दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद धीरे-धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर दोनों ने शादी कर ली। 

1 सितंबर 1994 को दोनों ने लव मैरिज कर ली। उमर मुस्लिम परिवार से और पायल सिख परिवार से थीं। उनके पिता मेजर जनरल राम नाथ थे। उमर राजनीति में सक्रिय होने के बाद भी पायल अक्सर उनके साथ सोशल इवेंट्स में नजर आती थीं। पायल व्यवसायिक महिला थीं और दिल्ली से जुड़े काम करती रहीं। 

क्या है पूरा मामला

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर और पायल की शादी को खत्म करने से इनकार कर दिया था। उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस दौरान अदालत की ओर से कई बार सुलह की कोशिशें की गईं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को एकसाथ बैठकर मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने को भी कहा था।

सुनवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि दोनों पक्ष अब आपसी सहमति से अलग होने पर राजी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ने अब स्वतंत्र जीवन अपनाने का फैसला किया है। समझौते की शर्तें 22 जुलाई को अदालत में दाखिल की जा चुकी हैं।

इस पर जस्टिस एस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि अदालत समझौते के अनुरूप आदेश पारित करेगी और दोनों पक्षों के बीच लंबित सभी मामलों को भी वापस लिया जाएगा।

‘कभी कांग्रेस के लिए थे वफादार, फिर बीजेपी के बने राष्ट्रीय प्रवक्ता’, जानें कौन हैं शहजाद पूनावाला जिन्होंने BJP से दिया इस्तीफा

ये भी पढ़ें
Shehzad Poonawalla BJP

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Jul 2026 04:21 pm

Published on:

31 Jul 2026 04:14 pm

Hindi News / National News / दिल्ली के ओबरॉय होटल में काम के दौरान उमर अब्दुल्ला और पायल की हुई थी पहली मुलाकात, अब हुए अलग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद, दिल्ली कोर्ट ने फांसी से किया इनकार

ankit sharma murder case
राष्ट्रीय

‘ध्रुव राठी ने BJP के झूठ को किया एक्सपोज’, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पेपर लीक की खबरों पर बोला हमला

Arvind Kejriwal On Dhruv Rathee Exposing BJP
मनोरंजन

Karnataka Murder: दोस्ती बनी जानलेवा, पत्नी के सामने दोस्त ने पिस्तौल से मारी गोली, साथी की मौके पर मौत

Karnataka Firing
बैंगलोर

भारतीयों के लिए मालदीव ट्रिप होगा और आसान! लाइव हुआ 'Favara-UPI' कॉरिडोर, जल्द ही QR स्कैन से कर सकेंगे पेमेंट

UPI Transactions
राष्ट्रीय

सीजेपी फाउंडर अ​भिजीत दीपके का बड़ा आरोप, विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के गुंडों ने की गड़बड़ी

Jantar Mantar Protest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.