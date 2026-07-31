अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि आदतन अपराधियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार छात्रों को निशाना बनाने के लिए उन्हीं अपराधियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, बिहार के लोगों ने दिल्ली में कुछ नहीं किया। मुंबई के लोगों ने दिल्ली में कुछ नहीं किया। देश में छात्रों को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। ऐसा उन्हें डराने के लिए किया जा रहा है, ताकि वे सरकार से सवाल पूछने या दोबारा विरोध प्रदर्शन करने की हिम्मत न कर सकें।