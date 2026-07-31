‘नोटिस देने के बाद भी उनका व्यवहार देखिए, सदन के बाहर वह गलत बयान देते हैं’, राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का बयान

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा- हमने बार-बार देखा है कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी पार्टियां भारतीय सेना या भारतीय पुलिस का अपमान करने से कभी नहीं हिचकिचातीं। उन्होंने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं पर लगातार सवाल उठाए हैं और अक्सर हमारे विदेशी दुश्मनों जैसी बातें दोहराई हैं।