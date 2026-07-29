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राहुल गांधी ने ‘बेवकूफ’ शब्द का किया इस्तेमाल, सांसद अनुराग ठाकुर बोले-उन्होने खुद को कहा तो हम स्वागत करते हैं

Fool remark controversy: लोक परीक्षा पेपर लीक विरोधी विधेयक 2026 पर बहस के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा सांसद सांसद अनुराग ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया ​दी है। उन्होने कहा कि, अगर राहुल गांधी ने किसी छात्र के लिए 'बेवकूफ' शब्द का इस्तेमाल किया है, तो हमें इस पर कड़ी आपत्ति है।
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नई दिल्ली

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Anand Prakash Yadav

Jul 29, 2026

Anurag Thakur statement

सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान पर दी प्रतिक्रिया, Photo- ANI

Fool remark controversy: लोक परीक्षा पेपर लीक विरोधी विधेयक 2026 पर बहस के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा सांसद सांसद अनुराग ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया ​दी है। उन्होने कहा कि, अगर राहुल गांधी ने किसी छात्र के लिए 'बेवकूफ' शब्द का इस्तेमाल किया है, तो हमें इस पर कड़ी आपत्ति है। लेकिन यदि उन्होंने खुद के लिए 'बेवकूफ' शब्द का इस्तेमाल किया है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि, हम इसका स्वागत करते हैं।

देर से ही सही उन्होने अपनी गलती मानी

सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि यदि राहुल गांधी ने बेवकूफ शब्द किसी छात्र की बजाय खुद के लिए इस्तेमाल किया है तो देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने अपनी गलती मानी, इसे स्वीकार किया और खुद के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया।

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Updated on:

29 Jul 2026 04:15 pm

Published on:

29 Jul 2026 04:15 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी ने ‘बेवकूफ’ शब्द का किया इस्तेमाल, सांसद अनुराग ठाकुर बोले-उन्होने खुद को कहा तो हम स्वागत करते हैं

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