राहुल गांधी ने ‘बेवकूफ’ शब्द का किया इस्तेमाल, सांसद अनुराग ठाकुर बोले-उन्होने खुद को कहा तो हम स्वागत करते हैं

Fool remark controversy: लोक परीक्षा पेपर लीक विरोधी विधेयक 2026 पर बहस के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा सांसद सांसद अनुराग ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया ​दी है। उन्होने कहा कि, अगर राहुल गांधी ने किसी छात्र के लिए 'बेवकूफ' शब्द का इस्तेमाल किया है, तो हमें इस पर कड़ी आपत्ति है। लेकिन यदि उन्होंने खुद के लिए 'बेवकूफ' शब्द का इस्तेमाल किया है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि, हम इसका स्वागत करते हैं।