लोकसभा से पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनिमत से मिली मंजूरी

बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर रचनात्मक सुझाव देने के बजाय इसे राजनीति का विषय बना दिया गया। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं था। जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश के युवाओं को 'मूर्ख' कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे गलत संदेश जाता है।