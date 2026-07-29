National Honour Amendment Bill: राज्यसभा से राष्ट्रीय सम्मान संशोधन विधेयक 2026 पारित, ‘वंदे मातरम्’ को मिलेगा कानूनी संरक्षण

YSRCP के सांसद गोल्ला बाबूराव ने विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार का आभार जताया और कहा कि 'वंदे मातरम' केवल एक गीत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति की कभी न खत्म होने वाली प्रेरणा है। बीजेडी की सुलता देव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और AIADMK के डॉ. एम. थंबीदुरई सहित अन्य सांसदों ने भी चर्चा में भाग लिया।