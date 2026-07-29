मनमोहन सिंह ने दिया अल्टीमेटम; पी चिदंबरम, मोंटेक सिंह अहलूवालिया बैठे और कुछ ही घंटों में खत्म हो गया था इंपोर्ट लाइसेंस सिस्टम

मोंटेक सिंह के पास इसका उपाय पहले से मौजूद था। मंत्रालय में इससे जुड़ा एक प्रस्ताव धूल फांक रहा था। इसे एग्जिम स्क्रिप कहा गया। इसके तहत निर्यातकों को विदेश भेजने वाले सामान के एक हिस्से पर विदेशी मुद्रा कमाने का विकल्प दिया गया। वे इसे या तो सीधे बेच सकते थे या उसके एवज में विदेश से सामान मंगवा सकते थे। जो निर्यातक नहीं हैं या ऐसे घरेलू कारोबारी जिन्हें प्रॉडक्ट तैयार करने के लिए विदेश से मंगवाए सामान की जरूरत होती थी, वे आयात के लिए लाइसेंस का आवेदन देने के बजाय बाजार से एग्जिम स्क्रिप खरीद सकते थे।