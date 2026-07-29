‘राहुल गांधी ने सदन में झूठ बोला’, एंटी पेपर लीक बिल पर BJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा का हमला

BJP Press Conference: एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पारित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJP सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने पूरे सत्र के दौरान सदन नहीं चलने दिया और महत्वपूर्ण विधेयक पर रचनात्मक चर्चा करने के बजाय राजनीति की। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने छात्रों से बातचीत कर समाधान निकाला, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाया और राहुल गांधी ने अपने भाषण के जरिए देश को भ्रमित करने की कोशिश की।