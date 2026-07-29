ADR रिपोर्ट पर हिमाचल CM सुक्खू का पलटवार, बोले- मेरी छवि खराब करने की हो रही राजनीतिक कोशिश

Sukhvinder Singh Sukhu ADR Report: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी छवि खराब करने के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। दरअसल, रिपोर्ट में सुक्खू को उत्तर भारत का सबसे अमीर सीएम बताया गया था।