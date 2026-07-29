Aishe Ghosh 2021 Protest Case: JNUSU की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक

यह कानूनी मोड़ तब आया है जब महज 24 घंटे पहले, यानी 28 जुलाई को, माकपा (CPI-M) ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस बल दिल्ली स्थित उनके केंद्रीय मुख्यालय 'एकेजी भवन' में अवैध रूप से घुस आया और आइशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर इस वाकये के कई वीडियो भी वायरल हुए, जिसमें राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास पुलिसकर्मियों से वारंट और कार्रवाई के प्रोटोकॉल पर सवाल जवाब करते दिखे थे।