ITR Deadline 2026: किसके लिए 31 जुलाई और किसके लिए 31 अगस्त? जानिए पूरा नियम

टैक्स एक्सपर्ट चंदन प्रकाश का कहना है कि गलत ITR फॉर्म भरना करदाताओं के लिए महंगा साबित हो सकता है। यदि कोई करदाता अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म नहीं चुनता, तो आयकर विभाग उसकी रिटर्न को डिफेक्टिव (Defective Return) घोषित कर सकता है। ऐसी स्थिति में निर्धारित समय-सीमा के भीतर सही फॉर्म में दोबारा रिटर्न दाखिल करनी होगी। यदि करदाता तय समय के भीतर त्रुटि में सुधार नहीं करता या निर्धारित समय सीमा के बाद सही रिटर्न दाखिल करता है, तो उसकी रिटर्न बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) मानी जा सकती है, जिससे जुर्माना और अन्य कानूनी दिक्कतें भी हो सकती हैं।