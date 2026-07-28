Income Tax: Paytm दे रहा सिर्फ 11 रुपये में ITR भरने की सुविधा, क्या सभी टैक्सपेयर्स के लिए है यह सही? जरूर रखें ये सावधानियां

11 रुपये वाला यह विकल्प हर किसी के लिए सही नहीं है। जिन टैक्सपेयर्स की टैक्स प्रोफाइल जटिल है, उन्हें ITR फाइल करने से पहले यह जांच जरूर करनी चाहिए कि सारी आय और जरूरी जानकारी सही तरीके से दर्ज हुई है या नहीं। इसमें एक से ज्यादा जगह काम करने वाले लोग, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से आय पाने वाले, बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वाले, विदेशी संपत्ति या विदेश से आय वाले और शेयर बाजार या डेरिवेटिव्स में बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग करने वाले लोग शामिल हैं। ऐसे टैक्सपेयर्स को अक्सर अतिरिक्त जानकारी देने या मैनुअल वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, जो ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म पूरा नहीं कर सकते।