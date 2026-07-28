Tata Capital Q1 Results: पहली तिमाही में 56% बढ़ा कंपनी का मुनाफा, रेवेन्यू 15% उछला, बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर

Tata Capital Share Price: टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी टाटा कैपिटल ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी का मुनाफा साल-दर-साल आधार पर 56 फीसदी से ज्यादा बढ़ा है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने कारोबार को नया विस्तार देते हुए गोल्ड लोन सेक्टर में भी एंट्री का ऐलान कर दिया है। टाटा कैपिटल रिटेल लोन मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। अप्रैल से जून 2026 की तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर 1,547 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 990 करोड़ रुपये था। यानी कंपनी ने सालाना आधार पर 56 फीसदी से ज्यादा की बढ़त दर्ज की।