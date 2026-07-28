Income Tax: क्या सिर्फ सैलरी से मिली इनकम बताकर ही भर दिया ITR? 31 जुलाई से पहले सुधार लें ये 5 गलतियां, नहीं तो आ सकता है टैक्स नोटिस

Income Tax Filing Last Date July 31: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई नजदीक आ गई है। ऐसे में कई टैक्सपेयर्स जल्दबाजी में रिटर्न भर रहे हैं। हालांकि, पहले से भरे डेटा के कारण रिटर्न भरने की प्रोसेस आसान हो जाती है। लेकिन फिर भी जल्दबाजी में रिटर्न दाखिल करने में कई गलतियां हो सकती हैं, जिनके कारण टैक्स रिफंड में देरी, विभाग का नोटिस मिलना जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि ITR भरते समय होने वाली कौन सी पांच गलतियों से हमें बचना चाहिए।