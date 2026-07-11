ITR Filing Portal का पासवर्ड भूल गए? इन 4 तरीकों से दोबारा पा सकते हैं अकाउंट का एक्सेस

Income Tax Return: अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप कुछ जरूरी कामों को नहीं कर सकते। ITR भरने, रिफंड का स्टेटस चेक करने, टैक्स से जुड़े दस्तावेज डाउनलोड करने और विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस का जवाब देने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग-इन करना जरूरी होता है। अगर आपके पास आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर या ईमेल का एक्सेस नहीं है तो भी दोबारा से पासवर्ड को रिसेट किया जा सकता है। इसके लिए डिपार्टमेंट चार तरीके बताता है। आइए जानते है कैसे पासवर्ड रीसेट किया जाए।