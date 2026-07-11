Petrol Diesel Price: सरकार ने कहा E20 से E10 पर वापस लौटना संभव नहीं, करोड़ों का निवेश हो जाएगा बेकार, जानिए देश में पेट्रोल-डीजल के रेट

Petrol Diesel Price Today 11th July 2026: देश में लोग लगातार पेट्रोल-डीजल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चाहे वह पेट्रोल-डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी को लेकर हो या E20 पेट्रोल के कारण माइलेज गिरने या गाड़ियां खराब होने की शिकायत हो। पेट्रोल-डीजल के दाम क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों के कारण महंगे हुए है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों पर लगातार लोगों की नजर है। वहीं, भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम फिलहाल स्थिर हैं। लेकिन E20 को लेकर सरकार का कहना है कि इसे बंद करने या E10 पर वापस लौटने से इसमें किए गए निवेश पर असर पड़ सकता है।