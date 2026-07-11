11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Petrol Diesel Price: सरकार ने कहा E20 से E10 पर वापस लौटना संभव नहीं, करोड़ों का निवेश हो जाएगा बेकार, जानिए देश में पेट्रोल-डीजल के रेट

E20 Fule News: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार E20 से E10 पर वापस लौटने से इसमें किए गए निवेश पर असर पड़ सकता है। भारत में फिलहाल पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर है, वहीं, क्रूड की रेट में भी गिरावट देखने को मिली है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jul 11, 2026

E20 Petrol vs Normal Petrol

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। (Image: Gemini)

Petrol Diesel Price Today 11th July 2026: देश में लोग लगातार पेट्रोल-डीजल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चाहे वह पेट्रोल-डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी को लेकर हो या E20 पेट्रोल के कारण माइलेज गिरने या गाड़ियां खराब होने की शिकायत हो। पेट्रोल-डीजल के दाम क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों के कारण महंगे हुए है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों पर लगातार लोगों की नजर है। वहीं, भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम फिलहाल स्थिर हैं। लेकिन E20 को लेकर सरकार का कहना है कि इसे बंद करने या E10 पर वापस लौटने से इसमें किए गए निवेश पर असर पड़ सकता है।

निवेश पर सरकार की चिंता

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि सरकारी बैंकों ने पिछले कुछ सालों में एथेनॉल प्रोडक्शन और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। ऐसे में E20 से वापस E10 पेट्रोल पर लौटने से एथेनॉल उत्पादन और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए हजारों करोड़ रुपये के निवेश पर असर पड़ सकता है। क्योंकि एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किसानों, सहकारी संस्थाओं, उद्यमियों, वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने राष्ट्रीय नीति पर भरोसा करके बड़े पैमाने पर निवेश किया है।

अफवाहों को किया खारिज

मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया पर समय-समय पर यह अफवाह फैलती है कि एथेनॉल मिले पेट्रोल से इंजन जाम हो जाएगा या फ्यूल टैंक में जंग लग जाएगी। सरकार का कहना है कि ऐसे दावे वैज्ञानिक जांच में सही साबित नहीं हुए हैं। हालांकि, मंत्रालय ने माना कि कुछ वाहनों में फ्यूल की खपत बढ़ने से माइलेज 3 से 5 फीसदी तक कम हो सकता है।

11 जलाई को देश में पेट्रोल-डीजल के दाम

शहरपेट्रोलडीजल
नई दिल्ली₹102.12₹95.20
कोलकाता₹113.51₹99.82
मुंबई₹111.21₹97.83
चेन्नई₹107.76₹99.55
गुरुग्राम₹102.97₹95.64
नोएडा₹101.96₹95.44
बेंगलुरु₹111.68₹99.56
भुवनेश्वर₹108.97₹100.68
चंडीगढ़₹101.54₹89.47
हैदराबाद₹115.69₹103.82
जयपुर₹112.69₹97.78
लखनऊ₹101.86₹95.36
पटना₹113.37₹99.36
तिरुवनंतपुरम₹115.49₹104.40

Crude Oil के दाम में दिखी गिरावट

अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरु हुए तनाव के बीच क्रूड की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गयी थी। लेकिन शुक्रवार को इसमें गिरावट दिखी और बाजार बंद होते समय क्रूड के दाम 0.41 फीसदी गिरकर 75.99 डॉलर पर बंद हुए। शिप-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही अभी भी सामान्य से कम बनी हुई है।

महंगा होने के बावजूद क्यों बिक रहा E20 पेट्रोल? केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गिनाए फायदे

ये भी पढ़ें
Government on E20 petrol

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Jul 2026 09:39 am

Published on:

11 Jul 2026 09:39 am

Hindi News / Business / Petrol Diesel Price: सरकार ने कहा E20 से E10 पर वापस लौटना संभव नहीं, करोड़ों का निवेश हो जाएगा बेकार, जानिए देश में पेट्रोल-डीजल के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price: सोना 1 हफ्ते में 2400 रुपये टूटा, चांदी में 15,000 रुपये की गिरावट, क्या अब आएगी तेजी?

Gold Price Today
कारोबार

Gold Price Today: भारत में गिर गया सोने का रेट, चांदी भी 3,500 रुपये टूटा, जानें गोल्ड का मौजूदा प्राइस

Gold Silver Price Down
कारोबार

OFSS Share Price: 6 महीने में 50% से ज्यादा रिटर्न दे चुका यह IT शेयर, 52 वीक हाई पर पहुंचा, जानिए क्या कह रहे टेक्निकल चार्ट्स

OFSS Share
कारोबार

SBI Funds Management का IPO खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में दिख रहा 17% का मुनाफा, जानिए प्राइस बैंड और दूसरी डिटेल्स

SBI Funds Management IPO
कारोबार

सेंसेक्स 800 अंक बढ़कर हुआ बंद, 1 ही दिन में निवेशकों को 6 लाख करोड़ का फायदा

Share Market Rise
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.