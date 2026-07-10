SBI Funds Management का IPO खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में दिख रहा 17% का मुनाफा, जानिए प्राइस बैंड और दूसरी डिटेल्स

यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है। यानी शेयर बिक्री से मिलने वाली रकम पूरी तरह से प्रमोटर्स के पास जाएगी। इससे एसबीआई फंड मैनेजमेंट को कोई पैसा नहीं मिलेगा। आईपीओ के जरिए कंपनी बाजार से 11,693 करोड़ रुपये जुटाएगी। इसमें प्रमोटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और अमुंडी (Amundi) इंडिया होल्डिंग अपनी हिस्सेदारी के कुल 20,37,09,239 शेयर बेच रहे हैं। इसमें SBI 12,83,34,397 शेयर बेच रहा है और अमुंडी इंडिया 7,53,74,842 शेयर बेच रही है।