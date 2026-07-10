SBI Funds Management का IPO खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में दिख रहा 17% का मुनाफा, जानिए प्राइस बैंड और दूसरी डिटेल्स

SBI Funds Management का IPO 14 जुलाई को खुलेगा। (फोटो: Freepik)
SBI Funds Management IPO GMP: म्यूचुअल फंड कंपनी एसबीआई (SBI) फंड मैनेजमेंट का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए मंगलवार, 14 जुलाई को खुलेगा। इसमें निवेशक 16 जुलाई तक पैसा लगा सकते हैं। कंपनी ने इसके लिए 545 से 574 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। खास बात यह है कि ग्रे मार्केट में अभी से इस शेयर को लेकर अच्छा रुझान है। लेकिन इसके साथ ही निवेश से पहले कुछ जरूरी बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
शुक्रवार दोपहर ग्रे मार्केट में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का शेयर 574 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 97 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। इस तरह कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर 16.90 फीसदी के प्रीमियम के साथ 671 रुपये पर लिस्ट हो सकता है।
यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है। यानी शेयर बिक्री से मिलने वाली रकम पूरी तरह से प्रमोटर्स के पास जाएगी। इससे एसबीआई फंड मैनेजमेंट को कोई पैसा नहीं मिलेगा। आईपीओ के जरिए कंपनी बाजार से 11,693 करोड़ रुपये जुटाएगी। इसमें प्रमोटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और अमुंडी (Amundi) इंडिया होल्डिंग अपनी हिस्सेदारी के कुल 20,37,09,239 शेयर बेच रहे हैं। इसमें SBI 12,83,34,397 शेयर बेच रहा है और अमुंडी इंडिया 7,53,74,842 शेयर बेच रही है।
कंपनी के अनुसार वह देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) है। 31 मार्च 2026 तक इसका तिमाही औसत म्यूचुअल फंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (QAAUM) 12,50,998 करोड़ रुपये था और म्यूचुअल फंड मार्केट में इसकी हिस्सेदारी 15.3 फीसदी थी।
वहीं बात करें, फाइनेंशियल परफोर्मेंस की तो कंपनी की माली हालत बेहद मजबूत है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का कुल रेवेन्यू 2,690.6 करोड़ रुपये था। यह साल 2026 में बढ़कर 4,389.5 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, कंपनी का प्रॉफिट भी साल 2024 में 2,072.8 करोड़ रुपये से बढ़कर साल 2026 में 3,067.4 करोड़ रुपये हो गया।
कंपनी के बोर्ड में कुल 10 डायरेक्टर्स शामिल हैं। इनमें दो एग्जीक्यूटिव, तीन नॉन-एग्जीक्यूटिव और पांच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी कंपनी के चेयरमैन हैं और देबाशीष मिश्रा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) व सीईओ (CEO) हैं।
ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, कंपनी की कुछ लिस्टेड प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं।
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