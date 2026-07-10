Kalyan Jewellers Share Price: जेनसर टेक, मैंगलोर रिफाइनरी और कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों में आया 13% तक का उछाल, जानिए 1 महीने का रिटर्न

Mangalore Refinery Share Price: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में अच्छी-खासी तेजी देखी जा रही है। बीएसई सेंसेक्स सुबह 11 बजकर 45 मिनट पर 0.88 फीसदी या 675 अंक की बढ़त के साथ 77,419 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 201 अंक की बढ़त के साथ 24,166 पर ट्रेड करता दिखा। निफ्टी 500 पैक में सबसे अधिक तेजी जेनसर टेक्नोलॉजी, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, कल्याण ज्वैलर्स, हेग लिमिटेड और मैंगलोर रिफाइनरी के शेयरों में देखने को मिली।