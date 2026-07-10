Apollo Hospitals Share price: Dr Reddy’s और Bharti Airtel समेत ये शेयर फिसले, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

Max Healthcare के Share Price में गिरावट आई है। (फोटो: AI)
Bharti Airtel Share Price Fall: शेयर बाजार में आज 10 जुलाई को तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई सेंसेक्स करीब 654 अंकों की बढ़त के साथ खुला। वहीं, एनएसई निफ्टी-50 भी 161 अंकों की बढ़त के साथ खुला। इस तेजी के बीच कई दिग्गज कंपनियों के शेयर दबाव में कारोबार करते नजर आए। फार्मा, टेलीकॉम और हेल्थकेयर सेक्टर के प्रमुख स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, भारती एयरटेल, मैक्स हेल्थकेयर, सन फार्मा और अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर लाल निशान में कारोबार करते दिखे।
|कंपनी
|1 सप्ताह का रिटर्न
|1 महीने का रिटर्न
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52 सप्ताह का उच्च स्तर
|52 सप्ताह का निचला स्तर
|डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज
|-9.78%
|-2.52%
|1,03,616.65
|₹1,414.90 (29 जून 2026)
|₹1,148.40 (21 जनवरी 2026)
|भारती एयरटेल
|-0.09%
|7.52%
|11,91,223.77
|₹2,174.50 (21 नवंबर 2025)
|₹1,740.50 (13 मई 2026)
|मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट
|-4.87%
|8.62%
|1,06,794.04
|₹1,301.70 (13 अगस्त 2025)
|₹903.00 (07 अप्रैल 2026)
|सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज
|1.64%
|8.37%
|4,64,151.35
|₹1,952.00 (09 जुलाई 2026)
|₹1,548.00 (26 सितंबर 2025)
|अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज
|-0.57%
|4.18%
|1,27,112.83
|₹8,950.00 (07 जुलाई 2026)
|₹6,696.50 (23 जनवरी 2026)
आज सुबह 9 बजकर 31 मिनट पर डॉ. रेड्डीज का शेयर 1.62 फीसदी या 20.40 रुपये की गिरावट के साथ 1,241.10 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,246.30 रुपये का उच्च स्तर और 1,222.00 रुपये का निचला स्तर छुआ।
आज 9 बजकर 33 मिनट पर भारती एयरटेल का शेयर 1.14 फीसदी या 22.00 रुपये की गिरावट के साथ 1,909.10 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,930.00 रुपये का उच्च स्तर और 1,906.00 रुपये का निचला स्तर छुआ। पिछले कारोबारी सत्र में यह शेयर 1,931.10 रुपये पर बंद हुआ था।
आज 9 बजकर 35 मिनट पर मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट का शेयर 0.35 फीसदी या 3.90 रुपये की गिरावट के साथ 1,097.40 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,109.30 रुपये का उच्च स्तर और 1,092.00 रुपये का निचला स्तर छुआ।
आज 9 बजकर 37 मिनट पर सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज का शेयर 0.22 फीसदी या 4.30 रुपये की गिरावट के साथ 1,934.40 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,948.30 रुपये का उच्च स्तर और 1,926.60 रुपये का निचला स्तर छुआ।
आज 9 बजकर 39 मिनट पर अपोलो हॉस्पिटल्स का शेयर 0.08 फीसदी या 7 रुपये की गिरावट के साथ 8838.50 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 8886.50 रुपये का उच्च स्तर और 8811 रुपये का निचला स्तर छुआ। पिछले कारोबारी सत्र में यह शेयर 8845 रुपये पर बंद हुआ था।
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