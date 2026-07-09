सचिन तेंदुलकर ने लगाया था 5 करोड़ का दांव, करोड़ों में पहुंच गई कंपनी की वैल्यू, निवेशकों की हुई चांदी

Sachin Tendulkar Investment: शेयर बाजार में आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनी का शेयर 10 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ अपने ऑल टाइम हाई 2,476.45 रुपये पर पहुंच गया। इस तेजी के बाद एक बार फिर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का निवेश चर्चा में आ गया है। सचिन ने प्री-आईपीओ चरण में कंपनी में 5 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जिसकी वैल्यू लिस्टिंग के पहले ही दिन 30 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई थी।