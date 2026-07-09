Unichem Lab Share Price: मास्टर ट्रस्ट और सीई इन्फो सिस्टम्स समेत इन 5 शेयरों में आज आई 18% तक की तेजी, जानिए 1 महीने का रिटर्न

Master Trust के Share में 17.75 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है।
Kalyan Jewellers Share Price: शेयर बाजार आज बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.31 फीसदी या 238 अंक बढ़कर 76,741 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.34 फीसदी या 80.75 अंक की बढ़त के साथ 23,962 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी सनफार्मा, बजाज फिनसर्व, एयरटेल, इटरनल और इंडिगो में दर्ज हुई। वहीं, मारुति सुजुकी, इन्फोसिस, एनटीपीसी और टाइटन के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी रियल्टी में 3.54 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.68 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 2.09 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.62 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.76 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.89 फीसदी और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.62 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी ऑटो में 0.21 फीसदी और निफ्टी आईटी में 0.30 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग