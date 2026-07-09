EPFO के 3.4 करोड़ों सदस्यों के लिए राहत, 15 जुलाई तक खातों में पहुंचेगा ब्याज, ऐसे चेक करें अपना PF बैलेंस

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यह पक्का करने के लिए कि किसी भी खाते में गलत ब्याज न जाए, अभी फील्ड वेरिफिकेशन चल रहा है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 15 जुलाई तक 3.4 करोड़ से ज्यादा ईपीएफ खातों में 1.44 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का ब्याज जमा हो जाएगा। पहले ब्याज की रकम दरों की घोषणा के बाद अक्टूबर या नवंबर में जमा की जाती थी। सरकार का कहना है कि नए डिजिटल सिस्टम की मदद से ब्याज जमा करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और पारदर्शी हो गई है।