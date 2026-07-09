Kalyan Jewellers Share Price: पहली तिमाही में मजबूत रेवेन्यू से 17% उछला कल्याण ज्वैलर्स का शेयर, 5 महीने के हाई पर पहुंचा

कल्याण ज्वैलर्स ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तिमाही का बिजनेस अपडेट जारी किया है। कंपनी ने जून तिमाही में 38 फीसदी सालाना राजस्व वृद्धि दर्ज की है। घरेलू और इंटरनेशल कारोबार में मजबूत डिमांड के चलते रेवेन्यू में यह उछाल आया है। कंपनी ने कहा कि भारत में उसका कारोबार उम्मीद से बेहतर रहा। देश के प्रमुख बाजारों में पुराने शोरूमों से भी अच्छी बिक्री हुई, जिससे Same Store Sales Growth करीब 28 फीसदी रही। कारोबार में यह तेजी ऐसे समय आई, जब पूरी 28 दिन की अधिक मास अवधि इसी तिमाही में रही। आमतौर पर अधिक मास के दौरान कई राज्यों में शादी-ब्याह से जुड़ी खरीदारी धीमी पड़ जाती है। इसके बावजूद कंपनी ने मजबूत बिक्री दर्ज की है।