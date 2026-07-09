9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

DMart Share Price: Muthoot Finance और Hindustan Zinc समेत ये शेयर 4% तक लुढ़के, जानिए 1 हफ्ते में कितनी आई गिरावट

Hindustan Zinc Share Price Fall: निफ्टी नेक्स्ट-50 के Solar Industries, Mazagon Dock Shipbuilders, DMart और Muthoot Finance के Share Price में 4 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jul 09, 2026

Muthoot Finance Share price Fall

DMart Share Price में गिरावट देखने को मिल रही है। (फोटो: AI)

Muthoot Finance Share Price Fall: शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी निफ्टी नेक्स्ट-50 की कई दिग्गज कंपनियों के शेयर दबाव में कारोबार करते नजर आए। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, डीमार्ट, मुथूट फाइनेंस और हिंदुस्तान जिंक के शेयर लाल निशान में कारोबार करते दिखे। इनमें सबसे ज्यादा 4 फीसदी की गिरावट सोलर इंडस्ट्रीज के शेयर में देखी गई। इसके अलावा अन्य शेयरों में भी 1 फीसदी से अधिक की कमजोरी देखने को मिली। इस गिरावट के बाद कंपनियों के मार्केट कैप और उनके रिटर्न में बदलाव आया है।

कंपनी का नाम मार्केट कैप (₹ करोड़)52 वीक हाई (₹)52 वीक लो (₹)1 सप्ताह का रिटर्न1 महीने का रिटर्न
सोलर इंडस्ट्रीज (Solar Industries India)1,55,977.7118,972.0011,646.00-7.55%-5.57%
मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders)97,408.203,369.002,057.40-5.50%-0.85%
डीमार्ट (Avenue Supermarts)2,59,985.254,949.503,529.00-4.78%-2.57%
मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance)1,22,207.004,149.502,476.60+3.22%+1.80%
हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Zinc)2,21,385.59733.00413.50-0.90%-7.04%

सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया (Solar Industries India Share Price)

आज सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया का शेयर 4.18 फीसदी या 751 रुपये की गिरावट के साथ 17,220 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 18,059 रुपये का उच्च स्तर और 17,155 रुपये का निचला स्तर छुआ।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders Share Price)

आज सुबह 10 बजकर 32 मिनट पर मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का शेयर 1.48 फीसदी या 36.20 रुपये की गिरावट के साथ 2,414.50 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 2,444 रुपये का उच्च स्तर और 2,395 रुपये का निचला स्तर छुआ।

एवेन्यू सुपरमार्ट्स (डीमार्ट) (Avenue Supermarts Share Price)

आज सुबह 10 बजकर 34 मिनट पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स का शेयर 1.27 फीसदी या 51.20 रुपये की गिरावट के साथ 3,987.40 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान इस समय तक शेयर ने 4,035.80 रुपये का उच्च स्तर और 3,980 रुपये का निचला स्तर छुआ।

मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance Share Price)

आज सुबह 10 बजकर 36 मिनट पर मुथूट फाइनेंस का शेयर 1.26 फीसदी या 39 रुपये की गिरावट के साथ 3,044.30 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इस दौरान कारोबार के दौरान शेयर ने 3,114.10 रुपये का उच्च स्तर और 3,032.70 रुपये का निचला स्तर छुआ।

हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Zinc Share Price)

आज सुबह 10 बजकर 37 मिनट पर हिंदुस्तान जिंक का शेयर 1.24 फीसदी या 6.55 रुपये की गिरावट के साथ 523.75 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 529.95 रुपये का उच्च स्तर और 523.10 रुपये का निचला स्तर छुआ।

Sun Pharma Share Price: सेंसेक्स 500 पॉइंट उछला, एयरटेल, नेस्ले, जोमैटो और जियो फाइनेंशियल के शेयरों में देखी जा रही तेजी

ये भी पढ़ें
Eternal Share Price

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Jul 2026 12:22 pm

Published on:

09 Jul 2026 12:22 pm

Hindi News / Business / DMart Share Price: Muthoot Finance और Hindustan Zinc समेत ये शेयर 4% तक लुढ़के, जानिए 1 हफ्ते में कितनी आई गिरावट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Today: चांदी की कीमत सीधे 10,000 रुपये टूटी, जानिए आपके शहर में किस भाव बिक रहा है आज सोना

Gold Price Today
कारोबार

HCL Share Price: Infosys, TCS और Tech Mahindra के शेयरों में आई 2.5% तक की गिरावट, जानिए क्या है मार्केट का हाल

Tech Mahindra Share Price Fall
कारोबार

Sun Pharma Share Price: सेंसेक्स 500 पॉइंट उछला, एयरटेल, नेस्ले, जोमैटो और जियो फाइनेंशियल के शेयरों में देखी जा रही तेजी

Eternal Share Price
कारोबार

Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान में बढ़ा तनाव, तेल कीमतों में उछाल, दुनिया भर के बाजारों में हलचल

Crude Oil
कारोबार

Crude Oil पहुंचा 80 डॉलर पार, क्या फिर से बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम?

Petrol Diesel Price Update In Jaipur City
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.