DMart Share Price: Muthoot Finance और Hindustan Zinc समेत ये शेयर 4% तक लुढ़के, जानिए 1 हफ्ते में कितनी आई गिरावट

DMart Share Price में गिरावट देखने को मिल रही है। (फोटो: AI)
Muthoot Finance Share Price Fall: शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी निफ्टी नेक्स्ट-50 की कई दिग्गज कंपनियों के शेयर दबाव में कारोबार करते नजर आए। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, डीमार्ट, मुथूट फाइनेंस और हिंदुस्तान जिंक के शेयर लाल निशान में कारोबार करते दिखे। इनमें सबसे ज्यादा 4 फीसदी की गिरावट सोलर इंडस्ट्रीज के शेयर में देखी गई। इसके अलावा अन्य शेयरों में भी 1 फीसदी से अधिक की कमजोरी देखने को मिली। इस गिरावट के बाद कंपनियों के मार्केट कैप और उनके रिटर्न में बदलाव आया है।
|कंपनी का नाम
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52 वीक हाई (₹)
|52 वीक लो (₹)
|1 सप्ताह का रिटर्न
|1 महीने का रिटर्न
|सोलर इंडस्ट्रीज (Solar Industries India)
|1,55,977.71
|18,972.00
|11,646.00
|-7.55%
|-5.57%
|मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders)
|97,408.20
|3,369.00
|2,057.40
|-5.50%
|-0.85%
|डीमार्ट (Avenue Supermarts)
|2,59,985.25
|4,949.50
|3,529.00
|-4.78%
|-2.57%
|मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance)
|1,22,207.00
|4,149.50
|2,476.60
|+3.22%
|+1.80%
|हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Zinc)
|2,21,385.59
|733.00
|413.50
|-0.90%
|-7.04%
आज सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया का शेयर 4.18 फीसदी या 751 रुपये की गिरावट के साथ 17,220 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 18,059 रुपये का उच्च स्तर और 17,155 रुपये का निचला स्तर छुआ।
आज सुबह 10 बजकर 32 मिनट पर मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का शेयर 1.48 फीसदी या 36.20 रुपये की गिरावट के साथ 2,414.50 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 2,444 रुपये का उच्च स्तर और 2,395 रुपये का निचला स्तर छुआ।
आज सुबह 10 बजकर 34 मिनट पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स का शेयर 1.27 फीसदी या 51.20 रुपये की गिरावट के साथ 3,987.40 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान इस समय तक शेयर ने 4,035.80 रुपये का उच्च स्तर और 3,980 रुपये का निचला स्तर छुआ।
आज सुबह 10 बजकर 36 मिनट पर मुथूट फाइनेंस का शेयर 1.26 फीसदी या 39 रुपये की गिरावट के साथ 3,044.30 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इस दौरान कारोबार के दौरान शेयर ने 3,114.10 रुपये का उच्च स्तर और 3,032.70 रुपये का निचला स्तर छुआ।
आज सुबह 10 बजकर 37 मिनट पर हिंदुस्तान जिंक का शेयर 1.24 फीसदी या 6.55 रुपये की गिरावट के साथ 523.75 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 529.95 रुपये का उच्च स्तर और 523.10 रुपये का निचला स्तर छुआ।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग