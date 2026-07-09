DMart Share Price: Muthoot Finance और Hindustan Zinc समेत ये शेयर 4% तक लुढ़के, जानिए 1 हफ्ते में कितनी आई गिरावट

Muthoot Finance Share Price Fall: शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी निफ्टी नेक्स्ट-50 की कई दिग्गज कंपनियों के शेयर दबाव में कारोबार करते नजर आए। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, डीमार्ट, मुथूट फाइनेंस और हिंदुस्तान जिंक के शेयर लाल निशान में कारोबार करते दिखे। इनमें सबसे ज्यादा 4 फीसदी की गिरावट सोलर इंडस्ट्रीज के शेयर में देखी गई। इसके अलावा अन्य शेयरों में भी 1 फीसदी से अधिक की कमजोरी देखने को मिली। इस गिरावट के बाद कंपनियों के मार्केट कैप और उनके रिटर्न में बदलाव आया है।