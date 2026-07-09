Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान में बढ़ा तनाव, तेल कीमतों में उछाल, दुनिया भर के बाजारों में हलचल

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी सेना ने बुधवार रात ईरान पर नए हमले किए। यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आठ सप्ताह के युद्धविराम को खत्म करने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद की गई। ट्रंप ने मंगलवार के हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि वॉशिंगटन पहले ही तेहरान पर 'बहुत जोरदार' हमला कर चुका है और आगे भी सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व पर बातचीत के दौरान बार-बार रुख बदलने का आरोप लगाते हुए उन्हें 'अविश्वसनीय' बताया।