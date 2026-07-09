Crude Oil पहुंचा 80 डॉलर पार, क्या फिर से बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम?

Petrol Diesel Price Today 9th July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच फिर से सैन्य हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़त दर्ज की गई है। इससे मिडिल ईस्ट से तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि, भारत में सरकारी तेल कंपनियों ने फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। देश में फ्यूल के दाम 25 मई से स्थिर बने हुए हैं।