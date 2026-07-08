Share Market Crash: निवेशकों को 8 लाख करोड़ का नुकसान, सेंसेक्स 1677 अंक टूटा, जानें इस मंदी के 5 बड़े कारण

डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर डील खत्म करने के बयान के बाद कच्चे तेल के दाम 6 फीसदी से अधिक उछल गए हैं। ब्रेंट क्रूड 6.14 फीसदी या 4.55 डॉलर की बढ़त के साथ 78.71 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं, WTI क्रूड 6 फीसदी या 4.23 फीसदी बढ़कर 74.67 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। महंगा तेल आयात बिल बढ़ाता है, महंगाई को हवा देता है और आर्थिक विकास की रफ्तार पर भी असर डाल सकता है।