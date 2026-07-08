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IOCL Share Price में 2% से अधिक की गिरावट, BPCL, Hyundai Motor और ABB India के शेयर भी टूटे, जानें 1 महीने का रिटर्न

Hyundai Motor India Share Price: बुधवार को शेयर बाजार में गिरावट के दौरान निफ्टी नेक्स्ट-50 के BPCL, ABB India, IOCL और Union Bank of India के Share Price में कमी आई है।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 08, 2026

ABB India, IOCL, BPCL Share Price

पेट्रोलियम कंपनी IOCL के Share Price में गिरावट आई है। ( फोटो: AI)

BPCL Share Price Fall: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार का दिन गिरावट लेकर आया। ग्लोबल मार्केट में क्रूड के दामों में आई तेजी के बाद बीएसई और एनएसई के शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। निफ्टी नेक्स्ट-50 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एबीबी इंडिया, हुंडई मोटर इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली।

1 हफ्ते और 1 महीने में क्या रहा रिटर्न?

शेयर 52 वीक हाई52 वीक लो1 सप्ताह का रिटर्न1 महीने का रिटर्न2026 में अब तक रिटर्न
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
(BPCL)		₹391.65₹266.60-0.05%6.63%-20.30%
एबीबी इंडिया (ABB India) ₹7,822.50₹4,637.50-1.33%-1.62%32.23%
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन(IOCL)₹188.96₹130.22-0.51%2.60%-16.13%
हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India)₹2,890.00₹1,658.001.70%2.97%-15.57%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
(Union Bank of India)		₹205.49₹124.64-9.25%-3.92%3.33%
Source: NSE

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL Share Price)

आज सुबह 11 बजकर 24 मिनट पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) का शेयर 3.17 फीसदी या 9.95 रुपये की गिरावट के साथ 304.00 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,31,912.26 करोड़ रुपये रह गया।

एबीबी इंडिया (ABB India Share Price)

सुबह 11 बजकर 26 मिनट पर एबीबी इंडिया का शेयर 1.91 फीसदी या 133.00 रुपये की गिरावट के साथ 6,845.00 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,45,051.28 करोड़ रुपये रह गया।

हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India Share Price)

सुबह 11 बजकर 29 मिनट पर हुंडई मोटर इंडिया का शेयर 1.46 फीसदी या 29.00 रुपये की गिरावट के साथ 1,951.50 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,58,502.39 करोड़ रुपये रह गया।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India Share Price)

सुबह 11 बजकर 31 मिनट पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 1.48 फीसदी या 2.38 रुपये की गिरावट के साथ 158.70 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,21,145.32 करोड़ रुपये रह गया।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL Share Price)

सुबह 11 बजकर 51 मिनट पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर 2.04 फीसदी या 2.90 रुपये की गिरावट के साथ 139.28 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,96,680.61 करोड़ रुपये रह गया।

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Updated on:

08 Jul 2026 01:04 pm

Published on:

08 Jul 2026 01:04 pm

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