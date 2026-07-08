IOCL Share Price में 2% से अधिक की गिरावट, BPCL, Hyundai Motor और ABB India के शेयर भी टूटे, जानें 1 महीने का रिटर्न

पेट्रोलियम कंपनी IOCL के Share Price में गिरावट आई है। ( फोटो: AI)
BPCL Share Price Fall: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार का दिन गिरावट लेकर आया। ग्लोबल मार्केट में क्रूड के दामों में आई तेजी के बाद बीएसई और एनएसई के शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। निफ्टी नेक्स्ट-50 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एबीबी इंडिया, हुंडई मोटर इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली।
|शेयर
|52 वीक हाई
|52 वीक लो
|1 सप्ताह का रिटर्न
|1 महीने का रिटर्न
|2026 में अब तक रिटर्न
|भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
(BPCL)
|₹391.65
|₹266.60
|-0.05%
|6.63%
|-20.30%
|एबीबी इंडिया (ABB India)
|₹7,822.50
|₹4,637.50
|-1.33%
|-1.62%
|32.23%
|इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन(IOCL)
|₹188.96
|₹130.22
|-0.51%
|2.60%
|-16.13%
|हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India)
|₹2,890.00
|₹1,658.00
|1.70%
|2.97%
|-15.57%
|यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
(Union Bank of India)
|₹205.49
|₹124.64
|-9.25%
|-3.92%
|3.33%
आज सुबह 11 बजकर 24 मिनट पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) का शेयर 3.17 फीसदी या 9.95 रुपये की गिरावट के साथ 304.00 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,31,912.26 करोड़ रुपये रह गया।
सुबह 11 बजकर 26 मिनट पर एबीबी इंडिया का शेयर 1.91 फीसदी या 133.00 रुपये की गिरावट के साथ 6,845.00 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,45,051.28 करोड़ रुपये रह गया।
सुबह 11 बजकर 29 मिनट पर हुंडई मोटर इंडिया का शेयर 1.46 फीसदी या 29.00 रुपये की गिरावट के साथ 1,951.50 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,58,502.39 करोड़ रुपये रह गया।
सुबह 11 बजकर 31 मिनट पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 1.48 फीसदी या 2.38 रुपये की गिरावट के साथ 158.70 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,21,145.32 करोड़ रुपये रह गया।
सुबह 11 बजकर 51 मिनट पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर 2.04 फीसदी या 2.90 रुपये की गिरावट के साथ 139.28 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,96,680.61 करोड़ रुपये रह गया।
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