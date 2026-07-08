Stock Market Fall: अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने से टूटा शेयर बाजार, सेंसेक्स 500 पॉइंट डाउन, जानिए कहां आई सबसे अधिक बिकवाली

Stock Market Today 8th July 2026: भारतीय शेयर बाजार में आज बुधवार को भारी गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 364 अंक की गिरावट के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 26 मिनट पर यह 0.67 फीसदी या 523 अंक की गिरावट के साथ 77,655 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इस समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 24 शेयर लाल निशान पर और 6 शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.66 फीसदी या 161 अंक की गिरावट के साथ 24,236 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।